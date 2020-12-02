Targun Hatun kimdir sorusunun yanıtı Kuruluş Osman izleyicileri tarafından dizinin yayınlandığı saatlerde sorgulatılıyor. Kayı Obası'na Targun Hatun ve Osman Bey'in evleneceği haberi bomba gibi düşüyor. İzleyiciler tarihte böyle bir olay olup olmadığını merak ediyor. Peki, Targun Hatun kimdir? Osman Bey Targun Hatun ile evlendi mi? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.

İşte detaylı bilgi;