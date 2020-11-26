UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya Antalya'dan katıldı. MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalıştı. Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyledi. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur, her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark ederek çalıştığı yerden ayrıldı ve İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başladı. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha ekledi.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başladı, fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark edince Katar'da çalışmaya karar verdi. 2 sene boyunca Katar'da aktif olarak mesleğini icra etti.