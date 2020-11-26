Masterchef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e 2.darbe! Düşene bir tekme de onlar vurdu! Tanya ile sevgili olduğu iddia edilen Uğur... TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıklamış Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söylemişti. Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan kovulması sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MasterChef Uğur'un tepki çeken tweetleri nedeniyle diskalifiye olmasının ardından gözler kendisine çevrildi. Büyük oranda takipçi sayısının düştüğü görülürken MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'e 2.büyük darbede böyle geldi.
TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2020', geçtiğimiz günlerde 'diskalifiye' haberi ile gündeme geldi. Kanalın patronu ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, son 8'e kalan Uğur Yılmaz Deniz'in, 'MasterChef'le ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Başarılı televizyoncu, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan MasterChef Uğur, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
tepkilerin odağına yerleşerek MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadığı da ortaya çıktı.
Diğer taraftan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın duyurusunun akabinde eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Uğur Yılmaz Deniz'in sayfasındaki yorum bölümünü kapattığı da göze çarptı.
UĞUR'A 2.DARBE
Uğur Yılmaz Deniz'in küfür ve hakaret içerikli tweetleri medya gündemine bomba gibi düşüp ortalığı çalkalarken, dikkat çeken detaylardan bir tanesi de yarışmacı arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından kendisini takipten çıkması oldu.
"MASTERCHEF'TE AŞK VAR"
'MasterChef 2020' yarışmasından elenen yarışmacılardan Berker Başmanav'dan, Uğur ve Tanya iddialarını beraberinde getiren çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef'te aşk var" demişti.
SÜRPRİZ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI?
Berker'in "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri, "Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor?" sorusunu akıllara getirmişti. Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya'nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Berker'in flaş sözleri, Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.
UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya Antalya'dan katıldı. MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalıştı. Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyledi. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur, her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark ederek çalıştığı yerden ayrıldı ve İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başladı. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha ekledi.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başladı, fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark edince Katar'da çalışmaya karar verdi. 2 sene boyunca Katar'da aktif olarak mesleğini icra etti.