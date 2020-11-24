O Ses Türkiye'yle tanınmıştı şimdi konuşamıyor bile! Hadise'nin takımındaki Aziz Kiraz hastaneden böyle duyurdu... Yıllar önce çıktığı 'O Ses Türkiye'de başarısıyla kısa sürede adını duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güzel sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Ancak o gün bugündür ortalarda pek fazla görünmeyen, Aleyna Tilki'yle de yakın arkadaş olduğu bilinen Aziz Kira kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. O Ses Türkiye yarışmacısı Aziz Kiraz'a ne oldu?
Sahneye çıktığı ilk anda sesiyle jüriyi adeta büyüleyen Aziz Kiraz, daha sonra Hadise'nin takımında yer almış ve yarışmada üst sıralara kadar tırmanmayı başarmıştı.
O Ses Türkiye'de seslendirdiği müzik parçasına kendine özgü bir yorum getirerek jüri üyelerinin dikkatini çeken Aziz Kiraz, sosyal medya platformu aracılığıyla hastane odasındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Aziz Kiraz, "Halimi, hatırımı soran herkese çok teşekkür ederim. Merak etmeyin iyi ellere teslim ettim kendimi. Ameliyat çok başarılı geçti, sahneler için can atıyor" şeklinde ifadelere yer verdi.
Genel sağlık durumu iyi olan O Ses Türkiye yarışmacısının geçirdiği ameliyattan sonra bir süre konuşamayacağı belirtildi. İyileşme sürecinde olduğu için konuşmasına şimdilik yasak getirilen O Ses Türkiye yarışmacısının küçük ses egzersizleri yapacağı ifade edildi.
O Ses Türkiye'nin 2015 sezonunda adını geniş kitlelere duyurup popülaritesini artıran Aziz Kiraz, Efso ve Fransız şarkılarıyla özellikle jüri üyelerinin beğenisini kazamış ve tıpkı kendisi gibi bir Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında keşfedilen şarkıcı Aleyna Tilki'yle arkadaşlığı gündemde konuşulmuştu.
AZİZ KİRAZ KİMDİR? ASLEN NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?
17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fethetmiştir. 1997 doğumlu olan Aziz Kiraz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Erzurum doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır.
20 Ekim 2015 tarihinde katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansı ile jüriyi şoke etti. Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz, Hadise'nin takımına dahil oldu.
SEMPATİK VE MÜTEVAZI TAVIRLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ
O Ses Türkiye'nin genç yıldızı için Hadise 'minik starım' yakıştırmasını yaptı ve onunla çok eğlendiğini ifade etti.
O Ses Türkiye'nin 2 Kasım 2015 akşamı yayınlanan bölümünde, sürekli Ebru Gündeş şarkıları söyleyen Aziz Kiraz, performanslarında yaptığı hatalar için Ebru Gündeş'ten özür diledi. Ebru Gündeş ise başarılı yarışmacı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
O SES TÜRKİYE İLK DURAĞI DEĞİL! BAŞKA HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?
Aziz Kiraz, Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.