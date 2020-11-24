SEMPATİK VE MÜTEVAZI TAVIRLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ

O Ses Türkiye'nin genç yıldızı için Hadise 'minik starım' yakıştırmasını yaptı ve onunla çok eğlendiğini ifade etti.

O Ses Türkiye'nin 2 Kasım 2015 akşamı yayınlanan bölümünde, sürekli Ebru Gündeş şarkıları söyleyen Aziz Kiraz, performanslarında yaptığı hatalar için Ebru Gündeş'ten özür diledi. Ebru Gündeş ise başarılı yarışmacı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.