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    • Magazin
    • 24.11.2020 11:34
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    • 24.11.2020 11:34
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Yıllar önce vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen film dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı ve ilgiyle izlendi. Kaçıranlar ve internet üzerinden izlemek isteyenler ise hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ?

    takvim.com.tr
    Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir?

    2011 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filmi özellikle aşk konulu romantik filmleri severlerin ilgiyle izlediği bir film olmuştu. Televizyonda yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever izleyiciler tarafından oldukça merak edildi ve hakkındaki bilgiler arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki hafızalara kazınan sahneleriyle Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

    AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLM KONUSU NEDİR?

    Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

    AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Aşk Tesadüfleri Sever filmi çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde çekilmiştir.

    AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

    Mehmet Günsür - Özgür

    Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz

    Altan Erkekli - Yılmaz

    Şebnem Sönmez - Neriman

    Hüseyin Avni Danyal - Ömer

    Ayda Aksel - İnci

    Berna Konur - Zeynep

    Ümit Bülent Dinçer

    Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

    Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
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