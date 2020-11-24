2011 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filmi özellikle aşk konulu romantik filmleri severlerin ilgiyle izlediği bir film olmuştu. Televizyonda yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever izleyiciler tarafından oldukça merak edildi ve hakkındaki bilgiler arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki hafızalara kazınan sahneleriyle Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLM KONUSU NEDİR?
Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk Tesadüfleri Sever filmi çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde çekilmiştir.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı