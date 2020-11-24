AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLM KONUSU NEDİR?



Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Aşk Tesadüfleri Sever filmi çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde çekilmiştir.