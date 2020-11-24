Oyuncu Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka, aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan genç oyuncunun sakin tavırları dikkat çekti.
Aka, kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı.
Oyuncu, programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.
KUBİLAY AKA KİMDİR?
Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırdı.