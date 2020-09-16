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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Günlerce konuşulan aşk iddialarına Boran Kuzum'dan açıklama geldi.

16.09.2020 10:49 - Son Güncelleme: 16.09.2020 10:51
Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Boran Kuzum, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir kafede kız arkadaşıyla buluşan Kuzum, mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Aynı dizide başrolü paylaştığı Miray Daner'in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti.

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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara "Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı" yanıtını verdi.

Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

"ÇOK SEVİYORUM AMA..."

Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, "Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok" diye konuştu.

Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Aşk haberlerinin ardından Kubilay Aka'nın kendisini Instagram takibinden çıktığının hatırlatılması üzerine Kuzum, "Kendisiyle bu durumu hiç konuşmadım. Onun da korona testi pozitif çıkmış. Setlerde sorun var zaten" dedi.

Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner, Boran Kuzum ile sevgili olduğu yönündeki iddialarla geçtiğimiz ay adından sıkça söz ettirmişti. Miray Daner ve Boran Kuzum'un yaptığı son paylaşım kafaları karıştırmış, ikilinin bir arabanın içinde birlikte fotoğraf paylaşmaları ve kalp emojisi koymaları aşk iddialarını güçlendirmişti.

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