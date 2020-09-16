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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Günlerce konuşulan aşk iddialarına Boran Kuzum'dan açıklama geldi.

16.09.2020 10:49 - Son Güncelleme: 16.09.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





