Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuyzum'dan açıklama geldi: Miray’la yaklaşık dört senedir...
Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Günlerce konuşulan aşk iddialarına Boran Kuzum'dan açıklama geldi.
Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner, Boran Kuzum ile sevgili olduğu yönündeki iddialarla geçtiğimiz ay adından sıkça söz ettirmişti. Miray Daner ve Boran Kuzum'un yaptığı son paylaşım kafaları karıştırmış, ikilinin bir arabanın içinde birlikte fotoğraf paylaşmaları ve kalp emojisi koymaları aşk iddialarını güçlendirmişti.