Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Aykut Enişte filmi bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Yayın akışında gören izleyiciler merak ederek Aykut Enişte film konusu nedir? Aykut Enişte oyuncuları kimler? Sorularının yanıtını arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. 2019 yılında vizyona giren film ilgiyle izlenmişti. Komik sahnelerin yer aldığı Aykut Enişte filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AYKUT ENİŞTE FİLM KONUSU
Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?
AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİMLER?
Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Özlem Çakar, Selen Domaç ve Güven Hokna gibi isimler rol alıyor.
CEM GELİNOĞLU KİMDİR?
1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Orta okul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir.
Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.
25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.
Son filmi ise Aykut Enişte sinema salonlarında yerini aldı.