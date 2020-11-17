Marmara Üniversitesiİletişim Fakültesinden mezun oldu. Radyo-TV Ana Bilim Dalında master yaptı. 2, 2.5 yıl kadar "Hürriyet" gazetesinde polis muhabirliği yaptı. Bir dönem de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Dizi film ve tiyatro oyunculuğu yaptı.

Kanal 7'de "Şoray Uzun Yolda"adlı televizyon programnı hazırladı.

TRT 1'de yayınlanmakta olan 80'ler adlı dizide rol almaktadır.

1996 da dizi film olarak çekilen "Süt Kardeşler" filminin senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini yapmıştır.

Şoray Uzun Elçin Uzun ile evli olup 2 erkek çocuğu vardır.