Uzun yıllar Şoray Uzun Yolda programıyla izleyicilerle buluşan ve farklı şehirleri, kültürleri, yemekleri tanıtan Şoray Uzun pek çok dizide de başarılı rol üstlenerek sevilen oyuncular arasında yer aldı. Son olarak katıldığı bir programda Erman Toroğlu taklidini yapan ve herkesi gülmekten kırıp geçiren başarılı sunucu, oyuncu yeniden gündem konusu oldu. İşte merak edilen Şoray Uzun kimdir? Şoray Uzun nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Sorularının yanıtı…
ŞORAY UZUN KİMDİR?
Şoray Uzun, 1968 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde doğmuştur. Bulgar baskısından kaçmak için ailesi ile beraber 5 yaşındayken 1972 yılında Adana'ya göç etmiştir. Adana'nın Yavuzlar Mahallesi'nde büyüdü. Annesi ona hamileyken, babası Türkan Şoray'ın bir filmini izlemiş. "Kızım olursa adını Türkan, oğlum olursa da Şoray koyacağım." Demiş, ve adı böylece Şoray olmuş. Babası Tır şoförlüymüş. İlk okulu adana'da, Orta okulu İstanbul'da Yenibosna Ellinci yıl ortaokulunda okudu.
Marmara Üniversitesiİletişim Fakültesinden mezun oldu. Radyo-TV Ana Bilim Dalında master yaptı. 2, 2.5 yıl kadar "Hürriyet" gazetesinde polis muhabirliği yaptı. Bir dönem de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Dizi film ve tiyatro oyunculuğu yaptı.
Kanal 7'de "Şoray Uzun Yolda"adlı televizyon programnı hazırladı.
TRT 1'de yayınlanmakta olan 80'ler adlı dizide rol almaktadır.
1996 da dizi film olarak çekilen "Süt Kardeşler" filminin senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini yapmıştır.
Şoray Uzun Elçin Uzun ile evli olup 2 erkek çocuğu vardır.
Filmleri:Sinema filmleri:
1998 - Cumhuriyet
1996 - İstanbul 24 Saat
1992 - Denize Hançer Düştü
1992 - Romeo Ve Juliet
1988 - Salıncakta Üç Kişi
1987 - Yalnızlık Bir Şarkıdır
Televizyon dizileri
2012 - Seksenler (Ahmet)
2008 - Mesut Mutlu Mümin / Kanal 7-Ramazan Programları
2005 - Sonradan Görme (Bülent)
2002 - Öyle bir Savda ki
2000 - Zülküf İle Zarife
1999 - Köstebek
1997 - Ruhsar (Elvis Presley)
1997 - Baskül Ailesi (Güven)
1996 - Süt Kardeşler
1995 - Bizim Ev (Doktor Kemal)
1995 - Evdekiler (Leventin Kayınbiraderi)
1994 - Geçmişin İzleri
1994 - Kaygısızlar (Kültigin)
1993 - Sonradan Görmeler
1993 - Barışta Savaşanlar 1992 - Mahallenin Muhtarları
1992 - Karşı Show
1989 - İz Peşinde
1989 - Gençler
1987 - Belene
1987 - Bulgar Askeri (2 Bölüm)