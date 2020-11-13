BENİM İÇİN BİR PROJEYDİ!

Bir dönem Serdar Ortaç'la aşk yaşadığını ima edip adını duyurmaya çalışan Caroline Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı.Şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" diyerek her şeyin reklam için olduğunu itiraf etti.

CAROLINE YILMAZ KİMDİR?

Caroline Yılmaz'ın dile olan yeteneği ve merakı onu İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya teşvik etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına atılan Caroline yedi yıl boyunca Almanya'nın en büyük medya holdinglerinden birinin Türkiye iş geliştirme bölümünü yönetti.