Ay Yapım imzalı Babil dizisi bu hafta cuma günü saat 20.00'de 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Büyük bir heyecanla takip edilen dizi için yayıncı kuruluş Star TV'nin final kararı aldığı konuluşuyor. Kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Alınan bu karar izleyicileri şaşırtırken cuma akşamları Star TV ekranlarında hangi dizinin izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. Ayrıca Babil dizisinin final yapacağına dair henüz yayıncı kuruluş Star TV'den resmi bir açıklama yapılmadı.

EKRANLARA VEDA EDECEK Mİ?

Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği Babil dizisinin 20. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yapımcı şirketten ve kanalda bir açıklama gelmedi.