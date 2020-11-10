Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Selim Yuhay kimdir? Sunduğu programlarla televizyon ekranlarının sevilen yüzü Selim Yuhay mimari alandaki başarılarını evlere yansıtarak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyordu. 2015 yılındaki olaylı boşanmasıyla da gündeme gelen Selim Yuhay'ın eski eşi kim? İzleyicilerin merak ettiği Selim Yuhay hakkında tüm bilgileri derledik.
SELİM YUHAY KİMDİR?
Kanal D'de yayınlanan 'Evim Şahane' programı ile tanındı.Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.Selim Yuhay, mimar olarak mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları Elit mimarlık firmasından 2 sene sonra aile şirketi olan YUHAY MİMARLIK firmasını kurdu.5 Mart 2012'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evim Şahane" adındaki bir mimari dekorasyon programını bittiği 19 Ağustos 2015gününe kadar hem da İç mimarlığını yaptı hem de sunuculuğunu yaptı. "Evim Şahane" programının dış sesi Sungun Babacan oldu. Ardından aynı program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan'ın yaptığı "Güle Güle Oturun" adı ile devam etti.Selim Yuhay, 2005 yılında balerin Evlin Avidor evlendi. 30 Aralık 2014 tarihinde boşandı. 3 çocuğu vardır.Hobi olarak başladığı resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergiler de açmıştır. Digitürk Home TV kanalında, ekibiyle beraber hazırlayıp sunduğu dekorasyon programına ve dekorasyon üzerine çeşitli programlar yapmaktadır.
EVLİN AVİDOR KİMDİR?
Balerin Evlin Avidor, 2005 yılında evlendiği mimar Selim Yuhay ile 2015 yılında ayrıldı. Bale ve çocuk gelişimi, bale ve spor eğitimi konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Avidor, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Özel Alman Lisesi'nden mezun olan Evlin Avidor bale ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. 1976 doğumlu olan Evlin Avidor 41 yaşındadır. 3 çocuk annesi olan Avidor, boşanma davası ile bir dönem gündeme gelmişti.
Çıktığı bir televizyon programında 4 yaşından beri bale yaptığını açıklayan Evlin Avidor, ablasının ilk olarak bale yaptığını fakat istemeyerek bale ile uğraştığını anlatırken, 'bir gün ablamın bir resitaline gitmiştim, eve döndüğümüzde ablam ne hareket yaptıysa aynılarını yapmaya başladım' diyerek baleye nasıl başladığını böyle açıkladı.
Eski eşi mimar Selim Yuhay olan Evlin Avidor boşanma davasıyla da bir dönem gündem olmuştur.