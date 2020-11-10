EVLİN AVİDOR KİMDİR?

Balerin Evlin Avidor, 2005 yılında evlendiği mimar Selim Yuhay ile 2015 yılında ayrıldı. Bale ve çocuk gelişimi, bale ve spor eğitimi konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Avidor, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Özel Alman Lisesi'nden mezun olan Evlin Avidor bale ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. 1976 doğumlu olan Evlin Avidor 41 yaşındadır. 3 çocuk annesi olan Avidor, boşanma davası ile bir dönem gündeme gelmişti.

Çıktığı bir televizyon programında 4 yaşından beri bale yaptığını açıklayan Evlin Avidor, ablasının ilk olarak bale yaptığını fakat istemeyerek bale ile uğraştığını anlatırken, 'bir gün ablamın bir resitaline gitmiştim, eve döndüğümüzde ablam ne hareket yaptıysa aynılarını yapmaya başladım' diyerek baleye nasıl başladığını böyle açıkladı.

Eski eşi mimar Selim Yuhay olan Evlin Avidor boşanma davasıyla da bir dönem gündem olmuştur.