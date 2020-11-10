Salı akşamları ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı yayınlandı ve Behzat sahnesi izleyicileri şoke etti. İki sezondur dizide yer alan Behzat öldü mü? Emir Benderlioğlu diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu hakkındaki bilgileri de derledik.
BEHZAT ÖLDÜ MÜ? EMİR BENDERLİOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Emir Benderlioğlu'nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan 171. yeni bölüm ile belli olacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.
EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncu Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam olarak adı Atıf Emir Benderlioğlu'dur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik mezunudur. 2006 yılında Adem'in Trenleri filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emir Benderlioğlu, Dağ II, Panzehir, Deli Dumrul sinema filmlerinin yanı sıra Sessiz Fırtına, Kavak Yelleri, Ayrılık, Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Galip Derviş ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde yer almıştır. Emir Benderlioğlu şimdilerde ATv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterine hayat vermektedir. Emir Benderlioğlu, 1.89 metre boyunda, 92 kilo ve Akrep burcudur.
2010 yılında Ceren Şekerci ile evlenen Emir Benderlioğlu'nun bir kızı bulunmaktadır.