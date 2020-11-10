BEHZAT ÖLDÜ MÜ? EMİR BENDERLİOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Emir Benderlioğlu'nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan 171. yeni bölüm ile belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"



Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.





Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.