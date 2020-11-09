NESRİN CAVADZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.