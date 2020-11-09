Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 6. bölümünün son sahnesinde Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyerek uçurumdan aşağı atması herkesi şaşırttı. Bu sahnenin ardından akıllara Ahmed Sencer ölecek mi, nasıl öldü sorusu geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Ekin Koç diziden ayrıldı mı? Sencer öldü mü? İşte merak edilenler
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DA AHMED SENCER ÖLECEK Mİ?
Ünlü oyuncu Ekin Koç'un hayat verdiği Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Merak uyandıran bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7.BÖLÜM ÖZET
Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı.
Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı.
Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?
Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken'in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah'ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı.
Elçin'in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin'e nasıl bir ceza verecektir? Elçin'in asıl niyetini ifşa edip Melikşah'tan takdir bekleyen Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?
Bu sırada Gazali'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam'ın evini yakan Hasan Sabbah'ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk'ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?
Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer'in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah'a açıklayacak mıdır?