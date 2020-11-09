Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 6. bölümünün son sahnesinde Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyerek uçurumdan aşağı atması herkesi şaşırttı. Bu sahnenin ardından akıllara Ahmed Sencer ölecek mi, nasıl öldü sorusu geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Ekin Koç diziden ayrıldı mı? Sencer öldü mü? İşte merak edilenler

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DA AHMED SENCER ÖLECEK Mİ?

Ünlü oyuncu Ekin Koç'un hayat verdiği Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Merak uyandıran bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.