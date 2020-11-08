MasterChef 2020'de yarışmacılar dün akşam İstanbul Hadımköy'de yer alan bir çikolata fabrikasına konuk oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef'te en kritik oyun olan dokunulmazlık oynandı ve yarışmacılar arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı. Her iki takım da çok dokunulmazlık için büyük mücadele sergiledi ve kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya uğraştı. Peki Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kaybeden takım içlerinden elenmesi yönünde bir isim söyledi, bu kişi kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler? İşte son bölümde yaşananlar…