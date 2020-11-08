MasterChef 2020'de yarışmacılar dün akşam İstanbul Hadımköy'de yer alan bir çikolata fabrikasına konuk oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef'te en kritik oyun olan dokunulmazlık oynandı ve yarışmacılar arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı. Her iki takım da çok dokunulmazlık için büyük mücadele sergiledi ve kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya uğraştı. Peki Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kaybeden takım içlerinden elenmesi yönünde bir isim söyledi, bu kişi kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler? İşte son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
MasterChef 2020 son bölümde bugün (7 Kasım 2020 Cumartesi) dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımda mücadele eden ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde bugün İstanbul Hadımköy'de yer alan bir çikolata fabrikasında bir araya geldi. Yarışmacılardan çikolata ana malzemesiyle tatlılar yapmasını isteyen Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından günün dokunulmaz takımı tatlılar bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda MAVİ takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda başarılı olamayan kırmızı takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından kestane ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Bu oyunda da hazırlanan ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler SERHAT'ı günün bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olarak ilan etti.
Bireysel dokunulmazlığı Serhat'ın kazanması sonrası günün eleme potasına girecek ismini belirlemek adına kırmızı takım içerisinde eleme adayı oylaması yapıldı. Oylama sonucunda takım içinde en fazla eleme oyu alan BARBAROS, haftanın ikinci eleme adayı olarak seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef ilk eleme adayı: FURKAN
MasterChef ikinci eleme adayı: BARBAROS
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Emir
Eray
Sefa
Ayyüce
Furkan
Esra
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru