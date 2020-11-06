Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Günün konseptine göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını alıyor. Her gün ilgiyle izlenen yarışmada bir haftanın finali daha yaşandı ve gergin dakikalar geçti. Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 89 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Tuğçe girdi. Elenen isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı, Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? TV8'in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? 6 Kasım Perşembe Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
DOYA DOYA MODA RABİA NEDEN YOK?
Rabia Ağca ile ilgili açıklama yapan Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:"Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere."