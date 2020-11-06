BİRBEN COŞKUN KİMDİR?



Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

DOYA DOYA MODA RABİA NEDEN YOK?



Rabia Ağca ile ilgili açıklama yapan Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:"Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere."