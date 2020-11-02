Sağlık çalışanları, Covid-19'a karşı canla başla mücadele ederken kendini bilmezler yine sahneye çıktı. Bu kez başrolde işadamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan vardı.
Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon liralık yalıda parti verip Cadılar Bayramı'nı kutladı. Halloween partisinde yine sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise polis ekipleri partiye baskın yaptı.
HER HAFTA BİR PARTİDE
Boşanma davaları yılan hikayesine dönen Feryal Gülman ve Kemal Gülman çiftinin oğulları Aslan Gülman, geçen hafta da bir ev partisindeydi. Akıllanmayan Aslan, "Bu kadarına da pes" dedirtti.
İddialara göre içeriden yaklaşık 270 kişi çıktı. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizlemeye çalıştı. Partiye katılanlara 930'ar lira ceza yazıldı.