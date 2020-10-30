Masterchef'te hafta sonuna az bir zaman kala dokunulmazlık oyunları oynanmaya devam ediyor. Eleme adayları da belirleniyor, peki 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te oyunlar gitgide zorlaşıyor ve yedeklerden yarışmacılar gelmeden, ana kadro eksilerek mücadeleye devam ediyor. Peki dün akşamın galibi hangi takım oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları hangileri oldu?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 88. son bölümünde yarışmacılar Çanakkale'ye özgü yemekler hazırladı. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi ve ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı yapmasını istedi.
Dokuz özel misafir tarafından yapılan değerlendirme sonrası Mehmet, Somer ve Danilo şef puanları açıkladı. Dokunulmazlık oyununda yapılan oylamalara göre, Mavi takım, 2-0 skor ile 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için balkabağından yemek yapmak için mücadele verdi. Bu yemeği yapmaları için şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.
Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan ismin Emir olduğunu açıkladı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Tanya ve Serhat'ın eleme adayı olduğu haftada, 3. ve 4. eleme adayları kırmızı takımdan seçildi. Şeflerin oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan Emir, eleme adayı olarak Furkan'ın ismini verdi.
Kırmızı takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı ise Barbaros oldu.
MAVİ TAKIM
Özgül - Kaptan
Barbaros
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
KIRMIZI TAKIM
Tanya - Kaptan
Serhat
Furkan
Emir
Ebru
Sefa