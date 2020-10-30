MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 88. son bölümünde yarışmacılar Çanakkale'ye özgü yemekler hazırladı. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi ve ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı yapmasını istedi.

Dokuz özel misafir tarafından yapılan değerlendirme sonrası Mehmet, Somer ve Danilo şef puanları açıkladı. Dokunulmazlık oyununda yapılan oylamalara göre, Mavi takım, 2-0 skor ile 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için balkabağından yemek yapmak için mücadele verdi. Bu yemeği yapmaları için şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan ismin Emir olduğunu açıkladı.