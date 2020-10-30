İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? İsmail Küçükkaya neden yok, saati mi değişti?

İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? İsmail Küçükkaya neden yok? FOX kanalında İsmail Küçükkaya bugün ekranlara çıkmadı. İzleyiciler de İsmail Küçükkaya neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, İsmail Küçükkaya Korona mı oldu?
İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONA MI OLDU?
İsmail Küçükkaya, durumu hakkında bilgi verdi. Covid-19 test sonucunu beklediğini ifade eden Küçükkaya, durumunu şu şekilde duyurdu; "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler."
İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?
İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Hafta içi her sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır.
YAYINLARI
Cumhuriyetimize Dair (2008)
Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012 İlber Ortaylı ile birlikte)
Korkma (2016)
ÖDÜLLERİ
Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017 aday gösterildi)
Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017 kazandı)
MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018 kazandı)