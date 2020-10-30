İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? İsmail Küçükkaya neden yok, saati mi değişti?

İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? İsmail Küçükkaya neden yok? FOX kanalında İsmail Küçükkaya bugün ekranlara çıkmadı. İzleyiciler de İsmail Küçükkaya neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, İsmail Küçükkaya Korona mı oldu?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONA MI OLDU?

İsmail Küçükkaya, durumu hakkında bilgi verdi. Covid-19 test sonucunu beklediğini ifade eden Küçükkaya, durumunu şu şekilde duyurdu; "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler."