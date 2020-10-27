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    • 27.10.2020 11:18
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    • 27.10.2020 11:39
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    'tan bir skandal daha! Araba kullanırken içki içti...

    Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken oyuncu , akılalmaz hareketlere devam ediyor. Skandallarına bir yenisini daha ekleyen Mehmet Akif Alakurt, paylaştığı video ile tepki topladı. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, şimdi de bir elinde sigara diğer elinde içkiyle araç kullandı.

    Mehmet Akif Alakurt'tan bir skandal daha!

    Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çeken bir harekete imza attı. Araç kullandığı videosunu Instagram hesabından paylaşan Alakurt'un bir yandan da sigara ve alkol içtiği görüldü.

    Alakurt'un görüntüleri tepkileri neden oldu.

    MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

    2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yaptı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parladı.

    ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

    Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kayboldu.

    EKRANLARA VEDA ETTİ

    Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt, "Yeniden ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teklifler geliyor ama artık ekrana dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını verdi.
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