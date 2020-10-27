Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çeken bir harekete imza attı. Araç kullandığı videosunu Instagram hesabından paylaşan Alakurt'un bir yandan da sigara ve alkol içtiği görüldü.