Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çeken bir harekete imza attı. Araç kullandığı videosunu Instagram hesabından paylaşan Alakurt'un bir yandan da sigara ve alkol içtiği görüldü.
Alakurt'un görüntüleri tepkileri neden oldu.
MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?
2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yaptı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parladı.
ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU
Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kayboldu.