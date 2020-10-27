TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini yansıtıyor. Yeni haftaya başlayan yarışmacılar günün konseptine göre giyiniyor ve jüri üyelerinden puanlarını alıyor. Peki günün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? Hem heyecanlı, hem keyifli hem de gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da puanlar nasıl şekillendi? İşte 27 Ekim Salı Doya Doya Moda puan durumunu derledik.
27 EKİM SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Aleyna: 13
Sabiha: 11
Rümeysa: 5
Tuğçe: 9
Özde: 13
Rabia: 6
Birben: 15
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda 98 puan ile Tuğçe oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Dilara girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Özde Karacan 1992 doğumludur. Yarışmaya Mersin şehrinden katılan Özde Karacan takı ve aksesuar işleri ile uğraşıyor. Mersin'de dükkanı olan Özde Karacan, bir önceki sezonda da yarışmaya katılmış ve kısa süre yarışmasına rağmen programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.