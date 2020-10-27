DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmacısı Özde Karacan 1992 doğumludur. Yarışmaya Mersin şehrinden katılan Özde Karacan takı ve aksesuar işleri ile uğraşıyor. Mersin'de dükkanı olan Özde Karacan, bir önceki sezonda da yarışmaya katılmış ve kısa süre yarışmasına rağmen programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.



RABİA AĞCA KİMDİR?



Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.