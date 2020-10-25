ÇATI KATI AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Ateş ve Şirin, ameliyat sonrası mafyadan kaçıp çatı katında gizlenirler. Mafyanın adamları mahalleye gelerek onları ararlar. Demir'in mahalleliyi örgütlemesi ile bu sorun biraz olsun çözülür; fakat, gece vakti gelen adamlar Demir'i döverler. Bu olayı Yılmaz Ailesinden gizlemeye çalışan gençler köşeye sıkışırlar. En önemli durum ise, adamların Yılmaz Ailesinin evine gelmeleriyle yaşanır.



ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?



Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir "yalan"la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında.