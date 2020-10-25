Çatı Katı Aşk 16.bölümü ile final yaptı. Çatı Katı Aşk dizisininden Ezgi Şenler ayrılmış ve yerine Selin Şekerci gelmişti. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmasa da dizinin reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamamış olmasının final getirdiği düşünülüyor. Çatı Katı Aşk dizisi ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ÇATI KATI AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Ateş ve Şirin, ameliyat sonrası mafyadan kaçıp çatı katında gizlenirler. Mafyanın adamları mahalleye gelerek onları ararlar. Demir'in mahalleliyi örgütlemesi ile bu sorun biraz olsun çözülür; fakat, gece vakti gelen adamlar Demir'i döverler. Bu olayı Yılmaz Ailesinden gizlemeye çalışan gençler köşeye sıkışırlar. En önemli durum ise, adamların Yılmaz Ailesinin evine gelmeleriyle yaşanır.
ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?
Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir "yalan"la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında.
Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Şirin, Demir ve Yasemin'in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?
ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Furkan Andıç (Ateş Avcı), Selin Şekerci (Şirin Çetin), Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz),
Nilay Deniz (Yasemin Çetin), Renan Bilek (Celal Yılmaz),
Tülay Günal (Perihan Yılmaz), Erhan Yazıcıoğlu (Asaf Avcı), Ebru Aykaç (Gülriz Avcı),
Burak Tamdoğan (Filozof Emin), Pelin Öztekin (Süheyla Durmaz),
Bülent Seyran (Şuayip Durmaz), Bedia Ener (Saadet Yılmaz)