Seyfi Dursunoğlu mal varlığı mirası ne kadar? Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirası gündem konusu oldu. Seyfi Dursunoğlu mal varlığı mirası ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Televizyon dünyasına damga vuran Huysuz Virjin karakterini yaratan Dursunoğlu Temmuz ayında hayatını kaybetmişti. 17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu'nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASI NE KADAR?

Hürriyet'ten Sinem Vural'ı haberine göre; Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.