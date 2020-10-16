Seyfi Dursunoğlu mal varlığı mirası ne kadar? Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirası gündem konusu oldu. Seyfi Dursunoğlu mal varlığı mirası ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Televizyon dünyasına damga vuran Huysuz Virjin karakterini yaratan Dursunoğlu Temmuz ayında hayatını kaybetmişti. 17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu'nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.
SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASI NE KADAR?
Hürriyet'ten Sinem Vural'ı haberine göre; Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.
Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.
Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.
Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı'ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.
Dursunoğlu'nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek.
Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.
SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon),bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.
1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.
Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.
Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.
2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır.
Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.
2013 yılında "Benzemez Kimse Sana" (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu "Benzemez Kimse Sana" programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.
2014 Aralık ayında Seyfi Dursunoğlu Star TV ile anlaşmış, ve yeni yılda yeniden ekranlarda olacağını açıklamıştır. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı "Benzemez Kimse Sana" programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yapacaktır. "Benzemez Kimse Sana" programının üçüncü sezonunda Star Tv ekranlarında jüri üyeliğini yapmaktadır. Fakat, Doğuş Yayın Grubu tarafından ilk 4 bölümdür, istenildiği reytingleri alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde beşinci bölümü ile program sona ermiştir.