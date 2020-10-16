Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve hala dillerde dolaşan Altay yeniden gündem konusu oldu. Bugün katıldığı televizyon programında keyifli sohbet gerçekleştirirken şarkılarını da seslendirdi. Tanımayan izleyiciler ise Altay kimdir? Şarkıcı Altay kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar…
ŞARKICI ALTAY KİMDİR?
Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya 'da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.
• 2000 - Kalpsizsin
• 2001 - Yolcu Yolunda Gerek
• 2002 - Seninle
• 2004 - Anadolu'dan Dünyaya
• 2006 - Öyle Olsun
• 2007 - Zor Bulursun
• 2009 - Sana Bayılıyorum
• 2010 - Şekil A
• 2011 - Elma
• 2013 - Berduş
• 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)
ALTAY KISKANANLAR ÇATLASIN ŞARKI SÖZÜ
Kıskananlar Çatlasın
Yüreğimde Bir Sen Varsın
Gözlerimde Sen
Aklımdan Geçenleri Bir Bilebilsen
Deliler Gibi Aşığım Allah'ım Şahit
Dünya Duysun Seviyyorum Aşkım Seni Ben
Anan Gibi Baban Gibi
Al Koynuna Canın Gibi
Ellere Nispet Sev Beni Yarim
Kıskananlar Çatlasın
Kıskananlar Çatlasın...
Söz - Müzik : ALTAY BİBER