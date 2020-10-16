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    • 16.10.2020 10:19
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    • 16.10.2020 10:19
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    Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri ? Oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Altay’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek izleyicileri mest etti. Hayatına dair bilgiler gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren , , ? İşte hakkındaki tüm bilgiler…

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    Altay kimdir? Şarkıcı Altay kaç yaşında, nereli, evli mi?

    Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve hala dillerde dolaşan Altay yeniden gündem konusu oldu. Bugün katıldığı televizyon programında keyifli sohbet gerçekleştirirken şarkılarını da seslendirdi. Tanımayan izleyiciler ise Altay kimdir? Şarkıcı Altay kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar…

    ŞARKICI ALTAY KİMDİR?

    Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya 'da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

    • 2000 - Kalpsizsin
    • 2001 - Yolcu Yolunda Gerek
    • 2002 - Seninle
    • 2004 - Anadolu'dan Dünyaya
    • 2006 - Öyle Olsun
    • 2007 - Zor Bulursun

    • 2009 - Sana Bayılıyorum
    • 2010 - Şekil A
    • 2011 - Elma
    • 2013 - Berduş
    • 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

    ALTAY KISKANANLAR ÇATLASIN ŞARKI SÖZÜ

    Kıskananlar Çatlasın
    Yüreğimde Bir Sen Varsın
    Gözlerimde Sen
    Aklımdan Geçenleri Bir Bilebilsen
    Deliler Gibi Aşığım Allah'ım Şahit
    Dünya Duysun Seviyyorum Aşkım Seni Ben
    Anan Gibi Baban Gibi
    Al Koynuna Canın Gibi
    Ellere Nispet Sev Beni Yarim
    Kıskananlar Çatlasın
    Kıskananlar Çatlasın...

    Söz - Müzik : ALTAY BİBER
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