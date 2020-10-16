Masterchef Mehmet Yalçınkaya oğulları kaç tane Utkan ve Emre kimdir?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de

Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya

, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.