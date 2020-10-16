Her gün severek izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında el lezzetlerini sergileyen gelinler hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlar yaşadı. Kayınvalidesine anne demediği için diğer gelin ve kayınvalidelerin eleştiri yağmuruna tutulan Zeynep yaşadığı özel sorunlardan dolayı demediğinden bahsetti ve gergin anlar yaşandı. Peki yeni haftada Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın finalinde yaşanan tüm gelişmeler…
BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 EKİM)
Aysun ve Nurcan en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Nurcan 72 puan ile yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 83 puanla Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
İLAYDA DOĞAN KİMDİR?
Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.
GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?
Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.