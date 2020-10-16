Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun mirasına ne olacağı açıklandı ve gündeme bomba gibi düştü. Arama motorları üzerinden binlerce kişi Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu mirası ne kadar? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 87 yaşında vefat eden Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun hayatına dair bilgilerin yanı sıra mirasını bıraktığı kurum ve kişileri haberimizde bulabilirsiniz.
HUYSUZ VİRJİN SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASINI KİME BIRAKTI?
Hürriyet'ten Sinem Vural'ı haberine göre; Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı. Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti. Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti. Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı'ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.
Dursunoğlu'nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.
SEYFİ DURSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçı Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı.
Çuhadaroğlu: "KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz" açıklamasını yaptı.
HUYSUZ VİRJİN'İN HİKAYESİ
Seyfi Dursunoğlu'nun ağzından 'Huysuz Virjin'in doğuşu:
"Beylerbeyi Kültür Cemiyeti'nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, 'Ben Virjin adını alıyorum' dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin. Ama ben yönetiyorum işi: 'O olmadı!' Diyorum, 'Bunu beceremiyorsunuz' diyorum kıyamet koparıyorum. 'Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!' dediler bir gün. Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin'i seviyorum. Çünkü Huysuz Virjin öyle bir tip ki, herkes tarafından seviliyor. Dürüstlüğü, beklenmedik seks istekleri, isterikliği, kendini beğenmişliği, hazırcevaplığı,kıvraklığı, dans etmesi, şarkı söylemesi... Bunların hepsi bir arada. Güzel tip bence."