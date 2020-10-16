Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un evli işadamı Tolga Bayar'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, bu kez de eski eşiyle gündeme geldi. Hürriyet'in haberine göre bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek etrafa ateş açtığı iddia edilmişti.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Şafak, "Söylemezsem Olmaz" programında iddiaları kabul etmedi: "Necla Hanım aradı ve oğlum Efe'nin beni özlediğini söyledi.

Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar."