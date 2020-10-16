Çukur'da dengeleri sarsan iki büyük ayrılık! Saflar değişmeye başlıyor

ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek.