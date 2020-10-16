Çukur'da dengeleri sarsan iki büyük ayrılık! Saflar değişmeye başlıyor

Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde son haftalarda yaşanan iki ayrılık izleyicilerin dikkatini çekti. Bu hafta yayınlanan 98. bölümde Arık Böke'yi canlandıran Barış Arduç, Cumali tarafından vurularak diziye veda ederek izleyicileri şaşırttı. Şimdi gözler gelecek hafta neler olacağına çevrildi.
ARDI ARDINA İKİ İSİM VEDA ETTİ!
Azer Kurtuluş karakterine hayat veren Cihangir Ceylan ve bu hafta yayınlanan bölümde Arık Böke karakterini canlandıran Barış Arduç diziye veda etti.
ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek.
Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak.
Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç (9 Ekim 1987, İsviçre) Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.
Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.