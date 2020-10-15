Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun ilk bölümünden itibaren peş peşe yaptığı transferle çok konuşulacak. Kadrosuna Pelin Akil, Adnan Biricik, Ünal Silver ve Engin Benli'yi katan diziye bu hafta yayınlanan bölümde iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Yaman Korkmaz'ın adamları olarak dizinin kadrosuna katılan Rıdvan Aybars Düzey ve Öner Ateş performanslarıyla dikkat çekti.

EDHO YENİ BÖLÜMDE İKİ ÜNLÜ İSİM...

167. bölümde Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Sultan İbrahim'in şehzadelik dönemini oynayan Rıdvan Aybars Düzey ve Öner Ateş, Yaman Korkmaz'ın adamları olarak diziye katıldı.