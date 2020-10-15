Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun ilk bölümünden itibaren peş peşe yaptığı transferle çok konuşulacak. Kadrosuna Pelin Akil, Adnan Biricik, Ünal Silver ve Engin Benli'yi katan diziye bu hafta yayınlanan bölümde iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Yaman Korkmaz'ın adamları olarak dizinin kadrosuna katılan Rıdvan Aybars Düzey ve Öner Ateş performanslarıyla dikkat çekti.
EDHO YENİ BÖLÜMDE İKİ ÜNLÜ İSİM...
167. bölümde Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Sultan İbrahim'in şehzadelik dönemini oynayan Rıdvan Aybars Düzey ve Öner Ateş, Yaman Korkmaz'ın adamları olarak diziye katıldı.
ÖNER ATEŞ KİMDİR?
Öner Ateş 9 Ağustos 1982'de doğdu. Oyunculuğa 1996 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyuncu, birçok özel tiyatroda çalıştı. Kendi ekibiyle "Titanik Orkestrası" isimli oyunu sahneledi. Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filmi projesinde yer aldı.
RIDVAN AYBARS DÜZEY KİMDİR?
Rıdvan Aybars Düzey, 19 Kasım 1986 yılında doğdu. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde oynadı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan İbrahim'in şehzadelik dönemini canlandırdı.
ÜNAL SİLVER KİMDİR?
Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bugüne kadar onlarca dizi ve filmde rol almıştır. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı.
Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Hızır senin yüzünden ölüyor!"
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.
HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?
Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.
FAÇALI AİLESİYLE ARALAR AÇILIYOR
Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.
HAŞMET FAÇALI'NIN ÖFKESİ
Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.
İLYAS REİS OLUYOR
Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister.
BAHAR İNFAZ EDİLECEK Mİ?
Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.
YAMAN KORKMAZ HERKESİ TEHDİT EDİYOR
Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.