"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Toosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel'i onlara sağlıkla getirdi. Marsel'in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde 'Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın' dedi adeta." ⠀