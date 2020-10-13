

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, duygusal anlar yaşamıştı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullanmıştı.