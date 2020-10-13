Türk halk müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi başaran Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm haberi kız kardeşinden geldi. Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, duygusal anlar yaşamıştı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullanmıştı.