TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı.

İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi oldu. Bu filmdeUğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerdeKenan İmirzalıoğlu veOlgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat,Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can görev aldı.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. Teoman Kumbaracıbaşı, 2005'te çekilen "Aşka Sürgün" dizisinde tanıştığı Aslı Tandoğan ile birlikte oldu.