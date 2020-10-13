Berfu Yenenler hamile mi? Berfu Yenenler kaç aylık hamile? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Instagram hesabında aktif olan ve sık sık paylaşım yapan Berfu Yenenler, Youtube için de videolar yüklüyor. Eser Yenenler ile mutlu bir evliliği olan ve oğulları Kuzey'le de keyifli vakit geçiren Berfu Yenenler hakkında merak edilenleri derledik.
BERFU YENENLER HAMİLE Mİ?
Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi. Paylaşımına "Eveeeet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor" notunu düştü. Cinsiyeti ve kaç aylık hamile olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.
BERFU YILDIZ YENENLER KİMDİR?
Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Eser Yenenler'in, Berfu Yıldız'a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğün taşının küçük olması sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, Eser Yenenler, Berfu Yıldız'ı 14 Şubat'ta Finlandiya'ya götürerek burada romantik bir evlenme teklifi yapmıştı. 2019 yılının Haziran ayında evlenen çiftin Kuzey isimli bir çocukları bulunmaktadır. Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.
ESER YENENLER KİMDİR?
Eser Yenenler 14 Şubat 1984, Bursa doğumlu, Türk oyuncusu,yazar ve sunucusu.
Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa'da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
Uzun yıllardır arkadaşlık ilişkileri bulunan Eser Yenenler, Oğuzhan Koş, İbrahim Büyükak aynı tiyatro sahnesinde boy göstermişlerdir. Zamanla büyük işlerde kendilerini göstermeye başaran üçlü en son Acun Ilıcanının Tv8 ekranlarında yayınlanan 3 Adam programını sunmaya başlamışlardır.