Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız ismi ekranlara geri dönüyor. ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrolde yer alan Ulaş Tuna Astepe canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle çok sevilen isimler arasında yer almıştı. Ünlü oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Barbaros dizisiyle anlaştı. Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis karakterine hayat vereceği dizide Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.

ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR

Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.