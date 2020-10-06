Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.10.2020 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 16:55
    ABONE OL

    ? kaç yaşında, ,

    Sosyal medyayı aktif kullanan ? Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan ’un hayatına dair bilgiler merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılıyor. Yoga yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından paylaşan ve binlerce beğeni alan , ,

    takvim.com.tr
    Zeynep Tokuş kimdir?

    Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve dizi, film projelerinde yer almayan Zeynep Tokuş kimdir? 1988 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş yoga eğitmenliği yapıyor ve paylaştığı fotoğraflarla da şaşırtıyor. Son hali ile şaşırtan Zeynep Tokuş zaman zaman magazin gündemine geliyor ve hayatına dair bilgiler de merakla araştırılıyor. İşte detaylar…

    ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

    Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

    1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .

    2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

    İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

    Filmografisi
    Ayrılık (2009) - Tehmine
    Umut (2009) - Suna Ergin
    Kardelen (2008) - Miray
    Beyaz Melek (2007) - Nazlı
    Vizontele Tuuba (2003) - Asiye
    Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım
    Hırçın Menekşe (2003) - Deniz
    Yazgı (2001) - Sinem
    Vizontele (2001) - Asiye
    Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli, kiminle evli?