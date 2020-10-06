Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar Pelin Akil hangi dizilerde oynadı?

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil'in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Aşktan Kaçılmaz, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır. Pelin Akil, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.