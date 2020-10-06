Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.10.2020 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 17:05
    ABONE OL

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizilerde oynadı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona bomba gibi transferlerle giriş yapıyor. Her Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde heyecan başlıyor. Diziye yeni giriş yapan oyuncuların kim olduğu merak ediliyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Bahar oldu. Peki, kimdir, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizilerde oynadı? İşte EDHO’nun Bahar’ı hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar Pelin Akil hangi dizilerde oynadı?

    Pelin Akil kimdir? EDHO Bahar Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? Pelin Akil hangi dizilerde oynadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda birbirinden yıldız isimler kadroda olacak. Dizide Bahar karakterine Pelin Akil hayat verecek. Peki, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilen bilgiler!

    PELİN AKİL KİMDİR?

    Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

    Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil'in 2 çocuğu bulunmaktadır.

    Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Aşktan Kaçılmaz, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır. Pelin Akil, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar Pelin Akil hangi dizilerde oynadı?