Pazar günü yapılan elemenin ardından Duygu'nun gitmesiyle ve yeni bir yarışmacı da dahil olmadan devam eden Masterchef Türkiye'de neler yaşandı? Yeni haftanın ilk gününde kaptanlık için çaba sarf eden yarışmacılardan bir kişi kaptan olurken karşı takımın kaptanını da seçme şansını elde etti. Peki Masterchef Türkiye'de yeni mavi ve kırmızı takımlar hangi yarışmacılarla şekillendi? İşte yaşananlar…
MASTERCHEF KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 16 ana kadro yarışmacısı arasında ESRA en iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
Yarışma kuralları gereği, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı olarak EBRU'yu seçti.
Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı. Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan EBRU düelloyu kazanan isim oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem