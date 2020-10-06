Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz’a 12 yıl hapis istemi! Nagehan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

Nagehan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi istendi. Eşiyle boşanma davası süreci devam ederken, eşine ait ait ses kayıtlarını ve telefon konuşmalarını illegal yolda ele geçirdiği iddia edilen Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor.
NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?
1992 yılında doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.
2012 yılında ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde başrol oynayan Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi.
2013 yılında 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuk sahibidir.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Abdulkadir Şaşmaz'ın oğludur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. 15 Aralık 1971 yılında Elazığ`da doğdu. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. ABD`de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika`da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.
Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden İstanbul`da Osman Sınav`la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.
Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz, özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara`da ismimle çağırıyorlar, İstanbul`da herkes Polat diyor" sözleri ile dile getirdi.
Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yaptı. Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.
Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktardı. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta topladı.
Şaşmaz'ın kaleme aldığı aşk yüklü şiirlerden birkaçı, Muhammed Necati Şaşmaz ismiyle internette de yayınlandı ve şiirlerin Şaşmaz tarafından Ankara'da bir matbaada bastırıldığı öğrenildi. Ancak ünlü oyuncu, 20'li yaşlarda kaleme aldığı ve edebi yönden de küçümsenmeyecek değerdeki bu şiirlerini ortaya çıkarmadı.
Kitapta 'Aşkın nöbeti', 'Sen ve Diken', 'Balıkların Kokusu', 'Sesin' adlı şiirler yer almaktadır.
Polat Alemdar, Türk devleti tarafından kurulmuş gizli bir örgütün iyi yetiştirilmiş bir ajanıdır. Yurtdışında gizli görevlere katılmıştır. Son 3 yılını Türkiye`deki mafyanın içine karışıp, mafyayı içerden çökertmeye çalışmakla geçişmiştir. Her tür silah kullanmada ve dövüş sanatında uzmanlaşmıştır. İngilizce, fransızca, arapça, kürtçe ve Rusça`yı kusursuz konuşabilir.
Polat Alemdar, duyguları yerine neden ve mantıkla hareket eder. Her türlü riski ve kötü gidişatı kendi lehine kullanmaya çalışır. Doğuştan idarecidir. Düşmanlarına karşı ne kadar acımasızsa, masumlara karşı da o kadar merhametli koruyucudur.