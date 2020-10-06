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    • 12.10.2020 16:47
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    EDHO 6 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileri ile buluştu

    Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası 'yi bile ezmeye göze almıştır.

    takvim.com.tr
    EDHO'ya Polat Alemdar gelsin bu haber büyük heyecan yarattı!

    Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

    EDHO yeni sezon 6 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor.

    EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

    Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

    Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

    PLANLARIN FARKINDA DEĞİL

    Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
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    Haberler Magazin EDHO yeni sezon 6 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileri ile buluştu