EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon için geri sayım sürüyor. Salı akşamları ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) için heyecan dorukta. 166. bölümle yeni sezon kaldığı yerden devam edecek. Dizinin oyuncu kadrosu yenilendi ve birbirinden yıldız oyuncular dizi kadrosuna katıldı. Peki, EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı?
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 166. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.
EDHO 166. BÖLÜM KONUSU!
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.
Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.
Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.