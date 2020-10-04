Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten Spotify açıklaması! Spotify kapatılacak mı?

Spotify kapanıyor mu? Hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, popüler müzik uygulaması Spotify kapatılacak mı? İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasıyla beraber çok sayıda yayıncı kuruluş lisans başvurusu yapmıştı. Ancak başvuru yapmayan Spotify'a uyarı geldi. Peki, Spotify kapanıyor mu?
SPOTIFY KAPANIYOR MU?
Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri sonucunda Spotify ve FOXplay'in "https://open.spotify.com ve https://www.foxplay.com.tr/ adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı olarak yayıncılık faaliyeti yaptığını, Paylaş FM'in http://ww.paslasfm.com/ internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de http://medyaporttv.com/ adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığı konusunda belirlemede bulundu.
RTÜK incelemelerden sonra 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun "Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu" ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" maddeleri uyarınca uyarı niteliğinde duyuru yaptı.
Üst kurul yaptığı duyuruda, yayıncıların başvuru talebinin yer aldığı dilekçeler ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceklerini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini de peşin ödemeleri gerekliliğini belirtti. Başvurunun ardından yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerine vurgu yapıldı. Üst Kurul, yaptığı duyuruda belirlenen süre içinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemeleri ancak internet ortamından yayın lisansı işlemlerinin tamamlanmaması halinde yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceklerini de bildirdi.
Duyurunun ardından lisans başvurusu yapmamış olanların 72 saat içinde yayınlarını sonlandırması gerekiyor. Başvuru yapılmaması halinde ise RTÜK yasa gereği ilgili yayıncılar hakkında suç duyurusunda bulunacak. Aynı zamanda sulh ceza hakimliğinden yayın kuruluşları hakkında erişim engeli isteyecek.
SPOTIFY KAPATILACAK MI?
Eğer herhangi bir lisans başvurusu gelmezse Spotify yakın zamanda kapatılabilir.