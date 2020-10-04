Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten Spotify açıklaması! Spotify kapatılacak mı?

Spotify kapanıyor mu? Hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, popüler müzik uygulaması Spotify kapatılacak mı? İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasıyla beraber çok sayıda yayıncı kuruluş lisans başvurusu yapmıştı. Ancak başvuru yapmayan Spotify'a uyarı geldi. Peki, Spotify kapanıyor mu?

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri sonucunda Spotify ve FOXplay'in "https://open.spotify.com ve https://www.foxplay.com.tr/ adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı olarak yayıncılık faaliyeti yaptığını, Paylaş FM'in http://ww.paslasfm.com/ internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de http://medyaporttv.com/ adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığı konusunda belirlemede bulundu.