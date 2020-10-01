Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.10.2020 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 09:16
    ABONE OL

    Son dakika: Sanat camiasının acı kaybı! Genç şarkıcı hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı 'ın ölüm haberiyle sarsıldı. ‘Kilit’ şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar’ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Sema Alim Dalgıç
    Sanat camiasının acı kaybı! Beynindeki tümör...

    Sanat camiası genç şarkıcı 'ın ölümü ile yasa boğuldu.'Kilit' şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar, beyninde bulunan tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı sosyal medya üzerinden duyurdu.

    BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

    Akpınar'ıngeçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

    KİLİT İLE TANINDI
    Bilindiği gibi 2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar ve 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü 'de toprağa verilecek.

    ARİF AKPINAR KİMDİR?
    Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yapmıştır. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Son dakika: Sanat camiasının acı kaybı! Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti!