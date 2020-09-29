ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının sağlık durumunu değerlendiren doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, "Hastamız, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açık. Felç geçirmemiştir" dedi.



ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül pazar günü beyin kanaması geçirdi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ünlü sanatçıyı hastanede ailesi ve sanat camiasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı. 5 saat süren ameliyatın ardından Ali Sürmeli yoğun bakıma alındı. Usta oyuncusu sanat camiasından Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızı Gül başta olmak üzere sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Haberi alır almaz hastaneye koştu.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ali Sürmeli'den sevindirici haber geldi. Doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, sanatçının genel durumunun iyiye gittiğini belirterek " Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.