ÖZGÜN KİMDİR?

Özgün Uğurlu, ya da bilinen adıyla Özgün, 19 Ekim 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümü'nden mezun oldu. Sözleşmeli müzisyen olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalıştı.

Özgün'ün "Elveda" adlı ilk albümü Kasım 2005'te yayınlandı. İlk klibini "Elveda" şarkısına çekti ve bu albümden sırasıyla Şeytan, Yanarım, Kandırman Lazım, Günahkar ve Aşk Çiçeği isimli şarkılarına klip çekti.

Özgün'ün "Nöbetçi Aşık" adlı ikinci albümü, 20 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı.Özgün'ün ikinci albümünün çıkış parçası olan "Kıvırır", 23 Haziran 2007'de yayınlandı.İkinci klibi ise "Acıyı çeken anlar", 27 Ağustos 2007 tarihinde yayınlandı.Üçüncü klibi ise "Yalnızlık", 21 Kasım 2007 tarihinde yayınlandı.Özgün'ün ikinci albümünün son klibi ise "Kıpır Kıpır", 21 Nisan 2008 tarihinde yayınlandı.Özgün vatani görevini(askerlik) 331.Kısa Dönem olarak Aralık 2009'da başlayıp Mayıs 2010'da tamamlamıştır.