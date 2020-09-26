Cem Yılmaz, yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'nun kararsız kaldığı sesli soruda yardımcı olabilmek adına yayına bağlandı.

İŞTE O SORU

Ekranların sevilen programında bu akşam yarışmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Şehiroğlu "Dinlediğiniz 'Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat' adlı eserin bestekarı kimdir?" sesli sorusunda kararsızlığa düşünce telefon jokerini kullanmak istediğini ifade etti.