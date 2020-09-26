Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.
Cem Yılmaz, yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'nun kararsız kaldığı sesli soruda yardımcı olabilmek adına yayına bağlandı.
İŞTE O SORU
Ekranların sevilen programında bu akşam yarışmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Şehiroğlu "Dinlediğiniz 'Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat' adlı eserin bestekarı kimdir?" sesli sorusunda kararsızlığa düşünce telefon jokerini kullanmak istediğini ifade etti.
Telefon jokerlerinin arasında yer alan isim ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aile dostu olduğunu söyleyen yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu sesli soruda yardımcı olabilmesi adına Cem Yılmaz'ı seçince programda gülümseten anlar yaşandı.