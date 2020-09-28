Salı günlerinin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geçen hafta fragmanı yayınlanan diziye Pelin Akil, Adnan Biricik ve Engin Benli gibi ünlü oyuncuların katıldığı görülmüştü. Ortaya atılan son iddialara göre Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide izlediğimiz Öner Ateş'in dizinin kadrosuna katıldığı konuşuluyor.

ÖNER ATEŞ, EDHO'NUN OYUNCU KADROSUNA MI KATILIYOR?

Öner Ateş'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldığı iddialar arasındaki yerini aldı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla beklerken bir yandan da Öner Ateş'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.