Her gün heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de eleme potası şekillendi. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğini yaptığı yarışmada herkes el lezzetini göstebilmek için çok çaba sarf etti, kazanan ise tek bir takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım içlerinden eleme adayları çıkarmak zorunda kaldı. Bir önceki oyunda kırmızı takım kaybetmişti, peki bu kez hangi taraf şanslı oldu? Masterchef eleme adaylarına hangi yarışmacılar eklendi? İşte son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Emir arasındaki haftanın ikinci mücadelesinde kazanan takım belli oldu. Şefler tarafından Kırmızı ve Beyaz meyve ve sebzelerden kreatif tabaklar hazırlamalarını istedi. Avantajı elinde bulunduran Mavi takım kaptanı beyaz meyve ve sebzeleri seçti. Oynanan haftanın ikinci takım oyununu kazanan takım bu haftada 4-1'lik skorla Mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu da kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımda ilk eleme adayları olan Özgül ve Esra dışında kalan altı yarışmacı bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Somer Şef'in imza tabağı olan Şıhıl Mahşi yemeğinin yapılması istendi. Somer Şef'in imza tabağına en yakın isim ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berker oldu.
Bu haftanın ikinci takım oyununu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berker oldu ve 3. eleme adayı olarak potaya Eray'ı gönderdi. MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı da 6 oy alan Ayyüce oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK DA MAVİ TAKIMIN OLMUŞTU!
Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.
Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Özgül (Eleme Adayı)
Esra (Eleme Adayı)
Walison
Eray
Berker
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Celal
Tanya
Duygu
Sefa