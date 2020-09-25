MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Emir arasındaki haftanın ikinci mücadelesinde kazanan takım belli oldu. Şefler tarafından Kırmızı ve Beyaz meyve ve sebzelerden kreatif tabaklar hazırlamalarını istedi. Avantajı elinde bulunduran Mavi takım kaptanı beyaz meyve ve sebzeleri seçti. Oynanan haftanın ikinci takım oyununu kazanan takım bu haftada 4-1'lik skorla Mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu da kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımda ilk eleme adayları olan Özgül ve Esra dışında kalan altı yarışmacı bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Somer Şef'in imza tabağı olan Şıhıl Mahşi yemeğinin yapılması istendi. Somer Şef'in imza tabağına en yakın isim ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berker oldu.