Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok konuşulacak 3 transfere imza attı! O isimlerle yeni sezonda...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok konuşulacak 3 transfere imza attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 166. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hareketli dakikalar yaşandığı görülürken Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakteriyle tanınan Adnan Biricik, ünlü oyuncu Pelin Akil, son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin kadroya katıldığı görülüyor. Ayrıca masaya Kimsesiz Doğan'ın oturduğu ve Hızır'ın düşmanına bomba saldırı düzenlediği anlar heyecanı doruklara çıkarıyor. İşte EDHO 166. bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor. İşte heyecanı doruklara çıkaran EDHO 166. bölüm fragmanı