Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda yeni oyuncular yer alıyor. Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor. İşte heyecanı doruklara çıkaran EDHO 166. bölüm fragmanı

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yayıncı Kuruluş ATV'den bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.